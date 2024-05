BR-Radiofrequenzen im Tegernseer Tal ändern sich zum 4. Juni

(München) Hörerinnen und Hörer in der Stadt Tegernsee und in den Gemeinden Bad Wiessee, Gmund, Kreuth und Rottach-Egern müssen am 4. Juni möglicherweise andere Frequenzen auf ihrem UKW-Radio einstellen. Denn aufgrund einer technischen Umstellung überträgt der Bayerische Rundfunk seine UKW-Programme BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-Klassik und BR24 im Tegernseer Tal (Landkreis Miesbach) künftig über den Sender Wendelstein.

Hintergrund für die Frequenzänderung ist die Stilllegung des UKW-Füllsenders „Tegernseer Tal“ am Wallberg aus wirtschaftlichen und Umweltschutzgründen. Alle fünf UKW-Programme des BR (BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24) können weiterhin über folgende Frequenzen (je nach Ort) auf UKW-Radiogeräten empfangen werden.

UKW-Empfang im Tegernseer Tal ab 4.Juni: Programme/Sender Wendelstein BAYERN 1 93,7 MHz Bayern 2 89,5 MHz BAYERN 3 98,5 MHz BR-KLASSIK 102,3 MHz BR24 105,7 MHz

DAB+ – Empfang

Die gesamte Region ist außerdem durch den Sender „Tegernseer Tal“ seit Dezember 2017 mit DAB+ -Radioempfang weiter sehr gut versorgt. DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt ohne Zusatzkosten via Antenne, überall freien Empfang ohne Internet und beste Radio-Qualität ohne Rauschen. Es sind zehn BR-Programme zuzüglich ihrer Regionalvarianten über die Kanäle 10 A und 11 D auf Sendung:

BAYERN 1 (alle Regionalvarianten), Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24

BR Heimat, BR Schlager, PULS, BR24live, BR Verkehr

Einschließlich der privaten Programme (auf den Kanälen 7 A, 10 A, 11 D) sind derzeit im Tegernseer Tal rund 30 Radioprogramme via DAB+ auf Sendung.

Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website www.br.de/dabplus.

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern behilflich unter der Tel-Nr. 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

