Grüne Wälder, grünes Radio: Neue DAB+ Sender in Unterlüß in der Lüneburger Heide gehen an den Start

(Hamburg) In einer der waldreichsten Gemeinden Deutschlands nimmt der NDR am 7. Mai 2024 zwei DAB+ Sender in Betrieb, die zu einer verbesserten DAB+ Versorgung zwischen Munster, Uelzen und Celle führen. Zum Augenschmaus kommt nun also noch der Ohrenschmaus hinzu.

Der eine Sender sendet in südwestliche Richtung auf Kanal 7A (188,928 MHz). Dank ihm wird das bisherige Versorgungsloch entlang der Örtze zwischen Faßberg und Winsen gestopft. Und in Bergen, Hermannsburg, Faßberg, Unterlüß und Eschede ist der digitale Empfang nun auch im Haus möglich. NDR 1 Niedersachsen wird dabei mit der Hannoveraner Regionalisierung angeboten.

Zur Verbesserung der Versorgung des nördlichen Teils zwischen Wietzendorf und Ebstorf dient der zweite Sender, der auf Kanal 9B (204,640 MHz) zu empfangen ist. Dieser bietet unter anderem NDR 1 Niedersachsen mit der Lüneburger Regionalvariante an, dies auch entlang der B 71 zwischen Munster und Uelzen.

