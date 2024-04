Ausschreibung zu DAB+Regio in NRW gestartet

(Düseldorf) Heute (25.04) beginnt die lange und freudig erwartete Ausschreibung regionalisierter DAB+-Übertragungskapazitäten in NRW. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten ermöglichen die Verbreitung oder Weiterverbreitung von Hörfunkprogrammen und rundfunkähnlichen Telemedien in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen. Die zukünftige Nutzung dieser Kapazitäten trägt maßgeblich zu einer Erweiterung des NRW-Radiomarktes und einer voranschreitenden Digitalisierung bei.

Die Ausschreibung richtet sich sowohl an einzelne Radios als auch an Anbieter von Medienplattformen und umfasst fünf der insgesamt sechs möglichen Regionen in NRW:

– Region Köln/Bonn/Aachen

– Region Niederrhein/Duisburg/Essen

– Region Ostwestfalen/Lippe

– Region Südwestfalen/Dortmund

– Region Wuppertal/Düsseldorf/Mönchengladbach

Perspektivisch soll zu den fünf aufgeführten Regionen auch noch die Region Münsterland hinzukommen. Bewerber können sich auf einzelne und auch auf alle ausgeschriebenen Regionen bewerben, da die Kapazitäten sowohl für eine regionale als auch zusammen mit der noch zuzuordnenden Übertragungskapazität für die Regionen Münsterland für eine landesweite Verbreitung genutzt werden können.

Begleitet wird die DAB+Regio-Ausschreibung von einer Förderbekanntmachung.

Mit dem „DAB+Regio-Förderprogramm“ beteiligt sich die Landesanstalt für Medien NRW über einen Zeitraum von drei Jahren mit bis zu 3,4 Millionen € an den DAB+Regio-Verbreitungskosten. Diese Förderung können alle Radio-Anbieter beantragen, die die Menschen im Bundesland mit landesweiten, lokalen und regionalen Radioangeboten versorgen und parallel an der Ausschreibung der DAB+Regio-Übertragungskapazitäten teilnehmen. Der Förderbescheid wird vorbehaltlich einer entsprechenden DAB+Regio-Zuweisung erteilt.

Sowohl auf die DAB+Regio-Übertragungskapazitäten als auch für die begleitende Förderung können die Bewerbungen bis zum 27. Juni 2024 eingereicht werden.

Alle Personen, die sich für eine Beteiligung an der DAB+Regio-Ausschreibung oder die begleitende Förderung interessieren, sind herzlich eingeladen, am Informationstermin teilzunehmen, der am Donnerstag, 16. Mai 2024, um 16 Uhr digital stattfindet. Hierzu ist eine Anmeldung notwendig und hier möglich.

Sollten keine ausreichenden Übertragungskapazitäten für alle Antragstellenden in den jeweiligen Regionen bestehen, wirkt die Landesanstalt für Medien NRW zunächst auf eine Verständigung zwischen den Antragstellenden hin. Ist eine Verständigung nicht zu erzielen oder entspricht die Verständigung nicht den geltenden Anforderungen, trifft die Landesanstalt für Medien NRW eine Vorrangentscheidung nach Vielfaltsgesichtspunkten. Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten erfolgt befristet für die Dauer von höchstens zehn Jahren. Bei Hörfunkprogrammen darf die Zuweisung den Zeitraum, für den die Zulassung zur Veranstaltung des Hörfunkprogramms erteilt ist, nicht überschreiten.

Sämtliche Informationen zur DAB+Regio-Ausschreibung sowie zum DAB+Regio-Förderprogramm finden Sie auf der Website der Landesanstalt für Medien NRW.

zur Pressemeldung