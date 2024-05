Regenbogen 2 heißt ROCK FM

(Mannheim) Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Trotz des Namenswechsels bleibt ROCK FM seinen Wurzeln und seiner leidenschaftlichen lokalen Verankerung treu. Wir spielen weiterhin 80er90er Rock, ihr bekommt „Pfeffer und Lange von 6 bis 6“, die „Verrockte Mittagspause“ immer um 12 Uhr und unsere Rock-Highlights und Specials immer wieder im Monat. Unser Engagement für euch in der Rockregion zwischen Rhein und Neckar wird durch unser auf die Region zugeschnittenes Programm weiterhin gelebt. Außerdem bleibt das „Erlebnis Rock“ unsere DNA: Wir wollen vor Ort bei den Menschen sein, mit Rockschuppen-Partys, Präsentationen und exklusiven Hörer-Konzerten.

Wie kam es zur Umbenennung?

Über eine Umbenennung gab es in den vergangenen Wochen hitzige Diskussionen auf dem Sender, initiiert von unseren Hörern, nach der letzten MA. Der Tenor: “Als unsere Nummer 1 könnt ihr keine 2 im Namen haben.” Neben vielen Hörerinnen und Hörern beteiligte sich auch Namenspapst Manfred Gotta, der Erfinder von Marken-Namen wie „Megaperls“ oder „Twingo“, an der Diskussion. Er nannte den bisherigen Namen mit einem Augenzwinkern „nichtssagend, so könnte auch ein Präservativ heißen“. Als Favorit für den neuen Sendernamen hatte sich in der Diskussion ROCK FM durchgesetzt. Für das große Engagement der Hörerinnen und Hörer bei der Namensfindung bedanken wir uns jetzt weiter mit der Verlosung eines exklusiven Trips zum Rolling-Stones-Konzert in die USA.

Warum tun wir das?

Die Umbenennung des Senders in ROCK FM erfolgt auch aus mehreren Gründen – sowohl emotionalen als auch strategischen. Programmchef Mike Doetzkies: „Der neue Name wird unsere einzigartige Musikmischung noch besser hervorheben. Die digitale Präsenz des Senders wird gestärkt, eine Verwechslung mit Radio Regenbogen ausgeschlossen und die Reichweite über verschiedene Plattformen hinweg verbessert. So werden unsere Fans ROCK FM noch besser über ihre Endgeräte finden.“ Die Namensänderung sei ein mutiger Schritt, so Doetzkies weiter, „denn das bestehende Programm wurde gerade mit über 366.000 Hörern pro Tag mit einem seiner historisch besten Reichweiten-Ergebnisse in der aktuellen Media-Analyse ausgewiesen“.

Der Südwesten Deutschlands hat eine lange Rock-Geschichte. Schon kurz nach dem Krieg prägte das American Forces Network (AFN) in Heidelberg, Stuttgart, Würzburg und Mannheim mehrere Generationen von Rockmusikliebhabern. Im Sendegebiet von ROCK FM gab es in den 80ern und 90er legendäre Festivals wie „Monsters of Rock“ und Auftritte der größten Rockkünstler wie AC/DC, Bruce Springsteen, Pink Floyd oder The Rolling Stones zum Beispiel auf dem Hockenheimring. Die Fans haben einen Sender verdient, der die Fackel des Rockes hochhält. ROCK FM wird dieser Sender sein, hier gibt es lauter Rock Legenden. Der offizielle Start von ROCK FM: 1. Mai 2024.

