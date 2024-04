Neuer DAB+ Sender im SFN-Sendernetz

(Nettersheim) Die Milling Broadcast Services GmbH meldet eine Erweiterung des DAB+ Sendernetz in Rheinland-Pfalz: “Jetzt ist der DAB+ Sender in Bad Kreuznach nicht mehr einsam, sondern trommelt im Takt mit seinem Pendant in Rüdesheim (Hessen) die Bits und Bytes in den Äther zwischen Bad Kreuznach und Bingen/Mainz. Gut 1 Jahr hat die Realisation gedauert, denn es waren jede menge technische und regulatorische Hürden zu umschiffen. Aber dank wunderbarer Menschen bei der Medienanstalt RLP, der Bundesnetzagentur, der Staatskanzleien RLP und Hessen, der DFMG und OAS konnten wir jetzt sicher im (Rhein)-Hafen anlegen. Die eingesetzte cloud-basierte Technik macht es möglich, DAB+ kostengünstig zu encodieren, multiplexen, zuzuführen und auszustrahlen. Gerade lokale Programme in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und Umfeldern können dadurch deutlich profitieren.”

zur Meldung