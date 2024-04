Konstante Nutzung von DAB+ Digitalradio in Österreich

(Wien) 50 % der österreichischen Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren kennen den Begriff DAB+ Digitalradio, dessen Logo oder sogar beides. 26 % aller Haushalte in Österreich geben an, über zumindest ein DAB+ fähiges Empfangsgerät zu verfügen und knapp ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal Radioprogramme über das digital-terrestrische DAB+ Antennenradio gehört. 18 % der Gesamtbevölkerung bzw. 960.000 Österreicher:innen nutzen das digitale Antennenradio DAB+ fünf Jahre nach dem bundesweiten Start sogar (fast) täglich, mehrmals pro Woche oder zumindest mehrmals im Monat.

Dies sind zentrale Ergebnisse der am 11. April 2024 vorgestellten Studie „DAB+ Digitalradio Österreich 2024“, die die aktuelle Bekanntheit und Reichweite des österreichweit verbreiteten, digitalen Hörfunkangebotes darstellt und im Auftrag des Fachbereichs Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) von Ipsos Market Research jährlich zwischen Jänner und März bevölkerungsrepräsentativ mit 2.900 Befragten durchgeführt wird.

Während die Nutzung des digitalen Hörfunkangebotes nach Angaben der Studienteilnehmer:innen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert blieb, schwankt die bundesweite Bekanntheit von „DAB+“ im Vergleich zum Jahr 2023 geringfügig.

Auffälliger ist ein Rückgang der individuellen Wahrnehmung der Befragten im Hinblick auf den Besitz von DAB+ geeigneten Radio-Empfangsgeräten im eigenen Haushalt. Mit 26 % positiven Nennungen, sank der Anteil der Befragten, der angab, mindestens ein DAB+ Radiogerät zu besitzen, um vier Punkte gegenüber dem Jahr 2023 (30 %). Autoradios stellen weiterhin den höchsten Anteil, gingen aber um drei Prozentpunkte auf 15 % der Nennungen zurück. Dieses Wahrnehmungsergebnis aus der Befragung steht im Widerspruch zu rund 239.000 neu zugelassenen PKW im Jahr 2023, deren Einbauradios seit dem Jahr 2021 gemäß EU-Recht mit DAB+ ausgerüstet sind. Hinzu kommen rund 88.000 DAB+ Empfangsgeräte für die heimische Nutzung, die 2023 im österreichischen Einzelhandel verkauft wurden (ohne internationale Online-Händler).

„Wir sehen hier im Ergebnis, dass die Hörfunkangebote in der digitalen Terrestrik auf DAB+ am Rezipient:innen-Markt angekommen und längst integraler Bestandteil der Radios in allen neuen PKW und stetig zunehmend auch in den Heim-Radiogeräten sind. Besitzer:innen DAB+ tauglicher Radiogeräte nehmen die mit DAB+ verbundene Radio- und Programmvielfalt von gegenwärtig schon 30 digital übertragenen Programmen wahr, denken aber nicht gesondert darüber nach, dass ihre Radiogeräte über die Technologie verfügen, diese Programme ganz einfach und kostenlos über Antenne zu empfangen“, sagt Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien.

„Auf den Displays moderner Autoradios stehen die im Empfangsgebiet verfügbaren Radioprogramme als wesentliche Information im Vordergrund, die Übertragungstechnologie spielt eine untergeordnete Rolle. Kurz vor dem Start von 14 weiteren, bundesweiten DAB+ Programmen sowie von insgesamt 14 regionalen DAB+ Sendern ab Ende Juni dieses Jahres, sollten die Programmanbieter und alle Beteiligten aber nicht darin nachlassen, die Bevölkerung über das neue Angebot aktiv zu informieren“, so Struber.

DAB+ Digitalradio wurde in Österreich zunächst 2018 in Wien und in weiterer Folge 2019 als bundesweites Angebot auf Grundlage des Digitalisierungskonzepts der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) eingeführt, um den digitalen Rundfunk weiterzuentwickeln und bei ausgereizten UKW-Frequenzen den Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio zu ermöglichen. Bundesweit stehen gegenwärtig 16 DAB+ Radioprogramme mit einer technischen Bevölkerungsreichweite von 84 % zur Verfügung, regional kommen im Großraum Wien 14 DAB+ Radioprogramme hinzu. Ab Ende Juni 2024 werden dann mit dem Start weiterer bundesweiter und regionaler Angebote in Österreich insgesamt 58 DAB+ Programme über Antenne zu empfangen sein.

Wie UKW-Radio, ist auch das digitale DAB+ Radioangebot einfach über Antenne zu empfangen. Es ist rauschfrei und kann zusätzlich Bild- und Textinformationen enthalten, die auf Empfängern mit Display angezeigt werden. DAB+ Radiogeräte unterstützen auch UKW-Programme und sind außer als Autoradios auch für den heimischen Gebrauch als tragbare Empfänger oder als Hifi-Anlagen verfügbar.

Zu den Vorteilen von DAB+ befragt, nennen die aktiven DAB+ Hörer:innen unter den Studienteilnehmer:innen am häufigsten den besseren bzw. störungsfreien Empfang (24 %), einen besseren, rauschfreien Klang (16 %) sowie die große bzw. attraktive Programmauswahl (14 %). Knapp ein Viertel der Bevölkerung (23 %) im Verbreitungsgebiet des bundesweiten DAB+ Angebotes plant im Verlauf der kommenden zwei Jahre die Anschaffung eines DAB+ Radiogeräts, vorrangig bei einem Elektrofachhändler vor Ort.

Die Studie steht auf der Website der RTR zum Download zur Verfügung.

Die Präsentation von Kernergebnissen der Studie ist als VOD-Angebot verfügbar.

Über KommAustria und RTR Medien

Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) sorgt mit Regulierungs- und Verwaltungstätigkeiten für einen fairen Wettbewerb und für Vielfalt am österreichischen Medienmarkt für Radio, Fernsehen und vergleichbare Online-Mediendienste. Geschäftsstelle der KommAustria ist die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). Die RTR ist eine Einrichtung des Bundes und in die zwei Fachbereiche Medien (RTR Medien) sowie Telekommunikation und Post (RTR.Telekom.Post) gegliedert.

