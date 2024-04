Hoamatwelle beendet Ausstrahlung über DAB+

(Aiterhofen) Am 1. April 2020 startete das Programm Hoamatwelle seine Ausstrahlung über DAB+ im Lokalnetz Ingolstadt (Kanal 6A). Nach vier Jahren lässt das Programm nun zum 31. März 2024 seine Lizenzierung auslaufen und beendet die Verbreitung über DAB+. Die Entscheidung sei ihm persönlich nicht leicht gefallen so der Inhaber Markus Schwannberger auf Facebook: „Es gibt viele Gründe sei es der neu Abschalttermin UKW 2035, oder auch der Hauptgrund das sind wie immer die Finanzen. Ein Sender wie die Hoamatwelle braucht für seinen Bestand Werbung und das war in den letzten Jahren schwierig.“ Das Programm ist weiterhin per Internet zu empfangen.

