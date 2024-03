ENERGY DEUTSCHLAND erneut mit über 2 Millionen Hörerinnen und Hörern täglich

(Berlin) In der heute von der agma veröffentlichten Media-Analyse ma 2024 Audio I wurden der deutschen ENERGY Gruppe mit ihren Stationen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart, Nordrhein-Westfalen und dem über DAB+ national verbreiteten ENERGY Programm insgesamt 2,323 Millionen Hörer pro Tag ausgewiesen. Dies ist ein leichter Zuwachs gegenüber der vorherigen Media-Analyse.

Olaf Hopp, Geschäftsführer ENERGY Deutschland: „Dieser große Hörerzuspruch ist abermals ein sehr gutes Ergebnis, das erneut die bedeutende Position von ENERGY im deutschen Hörfunkmarkt belegt. Zugleich ist dies ein wichtiges Signal an die Werbewirtschaft, dass Radio insbesondere auch in der jungen Zielgruppe ein zuverlässiger Partner und eine unverzichtbare Komponente im Marketing-Mix bleibt. Daran wird sich auch auf absehbare Zeit nichts ändern“.

„Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Danke an alle Teams in ganz Deutschland, die täglich an dieser Geschichte arbeiten und an die Hörerinnen und Hörer, die so zahlreich unsere Programme einschalten“, ergänzt Alex Hajek, Programmdirektor von ENERGY in Deutschland.

