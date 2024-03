Gong 96.3 gehört zu den großen Gewinnern der ma 2024 Audio I

(München) Heute ist die ma 2024 Audio I veröffentlicht worden. Gong 96.3 gehört zu den großen Gewinnern der offiziellen Radio Reichweitenmessung. So konnte sich der Münchner Sender in der Durchschnittstunde ab 14 Jahren um 60 % auf 48.000 Hörerinnen und Hörer steigern. Mit diesem satten Plus bleibt Gong 96.3 in der werberelevanten Zielgruppe der 14 – 49-Jährigen und auch bei den 14 – 59-Jährigen die klare Nummer 1 aller Münchner Sender.

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Die Mannschaft hat heute allen Grund zu feiern. Das Team macht 365 Tage im Jahr mit viel Leidenschaft Programm für München und die Region. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren treffen mit den richtigen Themen und den besten aktuellen Hits den Nerv der Menschen. Die optimalen Voraussetzungen auch für unsere Kunden. Sie werben in einem qualitativ hochwertigen Programmumfeld mit hoher Reichweite.“

