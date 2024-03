„The WOLF Hessen“ bereichert hessische Radiolandschaft um Country-Sender

(Kassel) In ihrer Sitzung am 4. März 2024 hat die Versammlung die Zulassung von „The WOLF Hessen“ für die Dauer von fünf Jahren beschlossen. Durch das landesweite Hörfunkspartenprogramm der Radio Rockland GmbH & Co. KG wird die hessische Radiolandschaft zukünftig um einen Sender mit einem Schwerpunkt auf den Musikrichtungen Country, Singer/Songwriter und Folk bereichert. Auch regionale Nachrichten und Informationen, beispielsweise zum kulturellen Leben, werden Teil des Programms sein. Mit der Entscheidung einher geht die Zuweisung von Kapazitäten für den Verbreitungsweg DAB+ im gesamten hessischen Raum (Kanäle 6 A und 12 C) ab dem 1. April 2024. „The WOLF Hessen“ soll außerdem über das Internet zu empfangen sein.

„Es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn sich die Versammlung der Medienanstalt Hessen für einen neuen Sender aussprechen kann, geht damit doch stets eine Bereicherung der hessischen Rundfunk- und Medienlandschaft um neue Inhalte einher. Neuerungen wie ‚The WOLF Hessen‘ zeigen zudem deutlich: Radio lebt!“, kommentiert Jörg Steinbach, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt Hessen, die Genehmigung des Hörfunkspartenprogramms.

Auch Prof. Dr. Murad Erdemir, Direktor der Medienanstalt Hessen, freut sich über den Zuwachs auf dem privaten hessischen Hörfunkmarkt: „Mit ‚The WOLF Hessen‘ begrüßen wir einen Radiosender, der mit seinem besonderen Schwerpunkt neue Akzente setzen wird: Hessische Hörerinnen und Hörer erhalten ihren eigenen Anlaufpunkt für Country-Musik – von Johnny Cash über Dolly Parton bis Taylor Swift. Einen wichtigen Beitrag zur publizistischen Vielfalt wird der Sender aber sicherlich nicht nur dadurch, sondern auch durch seine regelmäßige regionale Berichterstattung leisten.“

Bei der Radio Rockland GmbH & Co. KG handelt es sich um eine langjährige Rundfunkveranstalterin, die bereits über Zulassungen der Medienanstalt Rheinland-Pfalz für die Hörfunkspartenprogramme „Rockland Radio“ und „The WOLF Rheinland-Pfalz“ verfügt.

zur Pressemeldung