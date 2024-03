Startschuss für den DAB+ Ausbau 2024 im Norden

(Hamburg) Die Natur blüht auf, DAB+ wächst mit: Die erste Inbetriebnahme eines neuen Senders im Jahr 2024 steht an – und zwar am Mittwoch 6. März 2024 am Standort Bungsberg. Mit dieser Erweiterung wird der DAB+ Empfang in verschiedenen Ortschaften, darunter Lütjenburg, Panker, Darry, Satjendorf, Matzwitz, Todendorf, Monkamp und Schönberg, entscheidend verbessert. Nach NDR-Berechnungen profitieren von der Inbetriebnahme des Senders Bungsberg, zusammen mit einer Leistungserhöhung am Sender Schleswig, mehr als 12.000 Hörerinnen und Hörer. Die Radiohörerinnen und -hörer in der Region können nun von der gesteigerten Klangqualität und Stabilität des DAB+ Empfangs profitieren. Die Erweiterung bezieht sich auf den gesamten Bereich östlich vom Bungsberg, wo nun das Kieler Regionalprogramm über DAB+ empfangen werden kann.

Der NDR plant für 2024, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungsverfahren, den weiteren Ausbau von DAB+ in folgenden Regionen:

Frühjahr 2024

Region Lütjenburg

Region Munster und Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)

Region Zeven

Region Dömitz/Eldena (südliche Griese Gegend)

Region Friesoythe/Lastrup (Landkreis Cloppenburg)

Sommer 2024

Region Demmin/Loitz

Region Altenau (Harz)

Herbst 2024

Region Reinfeld/Bad Oldesloe

Bad Pyrmont

Bad Bentheim

Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2025 in der Planung.

