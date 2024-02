Antenne Deutschland übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der National German Radio GmbH

(München / Leipzig) Antenne Deutschland GmbH & Co. KG hat ab sofort sämtliche Geschäftsanteile an der National German Radio GmbH (NGR) von der RAUDIOSTARS GmbH erworben. Damit bündelt Antenne Deutschland künftig den Plattformbetrieb des 2. bundesweiten DAB+ Multiplexes und die Vermarktung aller Programmplätze.

Antenne Deutschland ist als Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite terrestrische Distribution von Radiosendern über DAB+, und zugleich Veranstalterin der sechs deutschlandweit ausgestrahlten Absolut Radio Sender eines der größten nationalen Radiounternehmen Deutschlands. Die National German Radio GmbH (NGR) ist ein Unternehmen des Technologie-Investors Bugovics Industries GmbH und der masqueradio GmbH von Erwin Linnenbach und hatte mit Antenne Deutschland eine Vereinbarung über die Vermarktung von Übertragungskapazitäten auf dem 2. Bundesmux.

„Ich freue mich, nach Jahren guter und erfolgreicher Zusammenarbeit mit der NGR, über die Zusammenlegung von Betrieb und Vermarktung unserer nationalen DAB+ Radio Plattform in unserem Hause“, kommentiert Antenne Deutschland CEO Mirko Drenger. “Digitalradio ist mittlerweile in ganz Deutschland flächendeckend angekommen und speziell nationale Radiosender zeigen starkes Wachstum. Die Übernahme der NGR ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer DAB+ Strategie und Commitment von Antenne Deutschland für nationales Radio“, so Drenger weiter.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

