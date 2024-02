Till Coenen übernimmt auch Leitung von 95.5 Charivari – Münchens Hitradio: Thomas Hagenauer geht nach 27 Jahren in Ruhestand

(München) Doppel-Job für Medienmanager Till Coenen: Zum Jahreswechsel übernimmt er auch die Geschäftsleitung von Münchens Hitsender 95.5 Charivari. Coenen übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Münchner Sender Radio Arabella und Arabella Bayern. Der langjährige Charivari-Geschäftsleiter Thomas Hagenauer hat sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet.

„Die Gesellschafter danken Thomas Hagenauer für 37 Jahre im privaten Rundfunk – 27 Jahre davon als Geschäftsführer von 95.5 Charivari“, so Falk Zimmermann, Geschäftsführer von Charivari-Gesellschafter Neue Welle – Antenne München Rundfunk Programmanbieter-Gesellschaft mbH und ergänzt: „Sein Engagement, seine Fachkenntnisse und vor allem seine Leidenschaft für die Radiolandschaft in Bayern bleiben von unschätzbarem Wert.“

Gesellschafter der Charivari OHG sind neben der Neue Welle – Antenne München Rundfunk Programmanbieter- Gesellschaft mbH, die Münchener Zeitungsverlag GmbH & Co. KG und Merkur tz Redaktions GmbH & Co. KG.

Der neue Geschäftsleiter von 95.5 Charivari, Till Coenen, ist bereits seit November als Prokurist an Bord. Er begann seine Radio-Laufbahn im Funkhaus Regensburg als Assistent der Geschäftsführung und Verkaufsleiter. Es folgte der Wechsel nach München zur Verlagsgruppe Ippen (Münchner Merkur/tz), wo er unter anderem den Aufbau der Digitalvermarktung begleitete. Im Anschluss war er viele Jahre für Axel Springer als Head of Advertising Süd verantwortlich für die regionale Vermarktung von BILD und WELT am SONNTAG. 2018 wechselte er als Leiter regionale Vermarktung zur Süddeutschen Zeitung, bevor er 2020 die Geschäftsführung der Arabella-Sender in München übernahm.

Till Coenen zum neuen, erweiterten Aufgabenbereich: „Ich freue mich auf die Arbeit mit dem professionellen und leidenschaftlichen Charivari-Team. In den letzten Wochen konnten wir bereits mit hohem Tempo viele programmliche Optimierungen umsetzen. Wir werden in den kommenden Monaten sicher deutliche Impulse im herausfordernden Münchner Radio-Markt setzen.“

Neue strategische Musik- und Programmberatung von 95.5 Charivari ist Radio & Success mit Peter und Verena Bartsch.

