Wechsel in der Geschäftsführung der Bayern Digital Radio

[München] Das Jahr beginnt mit einem Wechsel an der Spitze der Bayern Digital Radio GmbH. Nach fast 20 Jahren als Geschäftsführer der BDR geht Johannes Trottberger (66) Ende Januar 2024 in den Ruhestand. Ab dem 1. Februar übernimmt bis auf weiteres Frank Strässle (56) das Amt.

Johannes Trottberger war als Projektleiter für das DAB-Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt 1997 – 99 ein Mann der ersten Stunde von Digital Audio Broadcasting. Seit Juni 2004 übernahm er die Geschäftsführung der BDR und war maßgeblich für die erfolgreiche Etablierung der BDR als Sendernetzbetreiber für DAB+ in Bayern verantwortlich. Andreas Färber (Media Broadcast), Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Wir, die Gesellschafter der BDR bedanken uns bei Johannes Trottberger für die wertvolle Arbeit und dessen Einsatz für DAB+ in Bayern. Sein Engagement über viele Jahre hinweg hat die BDR sehr geprägt und auch bereichert. Vom ganzen Herzen wünschen wir alles Gute für den Ruhestand.“

Frank Strässle übernimmt die Position zusätzlich zu seiner Geschäftsführung bei der Bayerischen Medien Technik (bmt) GmbH, einem Tochterunternehmen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und des Bayerischen Rundfunks. Der gelernte Volkswirt und TV-Redakteur beschäftigt sich in erster Linie mit der Weiterentwicklung des Rundfunks durch Kombination von Broadcast- und Streaming-Technologien, wie HbbTV (Mediatheken, Lokal-TV-Portal, HbbTV-Reichweitenmessung), DVB-I oder Streaming Intelligence Apps. 2018 hat die bmt im Auftrag der bayerischen privaten Hörfunkanbieter die UKW-Infrastrukturen für den privaten Hörfunk in Bayern erworben. Frank Strässle: „Ich freue mich die hervorragende Arbeit von Johannes Trottberger mit einem so erfahrenen Team fortführen zu dürfen und mittelfristig die Transformation des Hörfunks zu einer rein digitalen Verbreitung im Konsens mit allen Marktpartnern erfolgreich umzusetzen.“

Die Bayern Digital Radio GmbH wurde Mitte 1998 gegründet und hat ihren Sitz in München. Kerngeschäftsfeld des Unternehmens ist der rasche und effiziente Ausbau der Sendernetze für DAB+ in Bayern. Hierzu bündelt die Gesellschaft das Know-how des Bayerischen Rundfunks, der Media Broadcast GmbH und der Bayerischen Medien Technik GmbH im Bereich des digitalen Rundfunks. Zudem werden durch die Beteiligung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien die Interessen des privaten Rundfunks gesichert.

