Ausschreibung einer Übertragungskapazität für DAB+ in Baden-Württemberg

(Stuttgart) Im Land Baden-Württemberg steht ab dem 01.04.2024 eine Übertragungskapazität für die Zuweisung an private Hörfunkveranstalter zur Verbreitung von Hörfunkangeboten in digitaler Technik (DAB+) zur Verfügung. Die Ausstrahlung erfolgt über den landesweiten Multiplex (Kanal 11B). Anträge auf Zuweisung können ab sofort bei der LFK eingereicht werden. Von der Gesamtkapazität von 864 CU steht eine Kapazität von 54 CU zur Verbreitung eines Hörfunkprogramms zur Verfügung. Es wird eine landesweite Versorgung angestrebt. Sendernetzbetreiber dieser Kapazität ist seit November 2020 die ON AIR support GmbH.

