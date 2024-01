Trauer um Gründer und Geschäftsführer Peter Lepper

(Daun) In tiefer Trauer hat die TECHNIROPA Holding GmbH bekanntgegeben, dass ihr Gründer und Geschäftsführer Peter Lepper im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Peter Lepper gründete sein erstes Unternehmen, die TPS-Technitube Pipe & Steel GmbH, vor über 48 Jahren und entwickelte daraus eine Firmengruppe mit 19 Unternehmen, die er 2008 in der Techniropa Holding GmbH bündelte. Diese Unternehmen beschäftigen heute weltweit 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

45 Jahre später, am 13.11.2020, übertrug Peter Lepper als alleiniger Gesellschafter der Techniropa Holding GmbH 100% seiner Holding-Unternehmensanteile im Wege der Zustiftung an die von seiner Ehefrau, Doris G. Lepper, errichtete LEPPER Stiftung und blieb weiterhin als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Techniropa Holding GmbH und als Vorsitzender des Kuratoriums der LEPPER Stiftung aktiv. Mit seiner Zustiftung hat er frühzeitig für den Fortbestand der Unternehmensgruppe und das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge getragen.

Zu seinen unternehmerischen Tätigkeiten zählten u.a. die Gründungen und der erfolgreiche Ausbau der Unternehmen TPS-TechniTube Röhrenwerke GmbH (1975), TechniSat Digital GmbH (1987), TechniSat Elektronik Thüringen GmbH (1990), TechniSat Digital Dresden GmbH (1990), TechniSat Vogtland GmbH (1992), TechniSat Teledigital GmbH (1998), TechniSat Digital Sp. z o.o., Polen (2005), TechniSat Digital Kft, Ungarn (2007), TaiShangDa

Electronics (Shenzhen) Co. Ltd., China (2008), TaiShangDa Electronics Co. Ltd., Hongkong, China (2008) und TechniBike GmbH (2016).

Im Jahr 2003 wurde Peter Lepper mit dem Verdienstorden des Freistaats Thüringen geehrt. 2007 folgte die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Seit 2018 ist Peter Lepper Ehrenbürger der Stadt Daun.

Peter Lepper hat als unternehmerisches Urgestein seine Firmengruppe mit großer Hingabe, unermüdlicher Schaffenskraft und strategischem Weitblick geführt. Seine Leidenschaft, Kreativität und Zielstrebigkeit wurden nicht nur in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder sichtbar, sondern auch in seinem Einsatz für soziale Projekte. „Wir sind tief betroffen über den Verlust unseres Gründers Peter Lepper, einer herausragenden Unternehmerpersönlichkeit. Als Pionier und Inspirationsquelle für jeden in unserem Unternehmensverbund hat er bleibende Spuren hinterlassen. Die Weiterentwicklung seiner Firmengruppe ist uns Verpflichtung und Ehre zugleich“, sagt Stefan Kön, Geschäftsführer der Techniropa Holding GmbH. Die Techniropa Holding GmbH dankt allen für ihre Anteilnahme in dieser schweren Zeit und bittet um Verständnis für die momentane Zurückhaltung in der Kommunikation diesbezüglich.

