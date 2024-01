Konrad Schwarz wechselt von ANTENNE BAYERN zu Radio Gong 96.3

(München) Der Münchner Radiosender Gong 96.3 holt sich Verstärkung im Bereich Content. Konrad Schwarz wird zukünftig als CCO maßgeblich die Content Strategie des Senders mitgestalten und sich vor allem auch um den Ausbau der Online Audio Reichweiten und die Strategien der DAB+ Sender wie 089Kult oder Gong 96.3 in Ingolstadt kümmern. Der 44-Jährige war zuvor als Leiter Programmgestaltung für ANTENNE BAYERN tätig.

Gong 96.3 Programmchef Matthias Ulrich: „Ich freue mich sehr auf Konrad Schwarz. Wir durften schon in der Vergangenheit zusammenarbeiten und ich schätze seine Expertise gerade in den Bereichen On Air Promotion und Programmgestaltung sehr.”

Gong 96.3 CEO Johannes Ott: „Mit Konrad Schwarz konnten wir einen versierten Radiomacher mit viel Erfahrung gewinnen. Zusammen mit Matthias Ulrich wird er dafür sorgen, dass Gong 96.3 auch weiterhin relevanten Content auf allen Kanälen ausspielt, um die Menschen in München und der Region für die Marke zu begeistern.“

Konrad Schwarz: „Unsere Nutzer*innen auf allen Wegen mit guten Inhalten zu berühren, wird eine tolle Aufgabe! Ich freue mich darauf und auf ein großartiges Team!“

