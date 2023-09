2. nationales DAB+ Programmensemble ab sofort auch in der Region Albstadt empfangbar

(München) Seit dem 13. September 2023 können sich DAB+ Hörerinnen und Hörer in der Region Albstadt in Baden-Württemberg über 16 zusätzliche private Radioprogramme in digitaler Qualität freuen. Mit dem Ausbau des Senderstandortes Raichberg erweitert Antenne Deutschland, die Betreiberin der 2. nationalen DAB+ Plattform, ihr Netz auf 82 Standorte im gesamten Bundesgebiet. Die digitalen Radioprogramme werden über den Kanal 8C zu empfangen sein. Folgende private Sender sind im 2. nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

80s80s

90s90s

Absolut Bella

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut Oldie Classics

Absolut TOP

AIDAradio

Beats Radio

Brillux Radio

dpa DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

OLDIE ANTENNE

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio

Um die neuen Programme empfangen zu können, müssen die Hörerinnen und Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Empfänger durchführen.

