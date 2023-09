NLM erteilt Zulassung für Hörfunkprogramm “bigFM Niedersachsen”

(Hannover) Die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) hat in ihrer heutigen Sitzung der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG eine unbefristete Zulassung zur Veranstaltung und landesweiten Verbreitung des täglich 24-stündigen Hörfunk-Spartenprogramms „bigFM Niedersachsen“ erteilt. Das Programm richtet sich mit Musik, Informations- und Servicebeiträgen an die Kernzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen. Nach Angabe der Veranstalterin soll das Programm über DAB+ und ggf. als Webstream verbreitet werden.

