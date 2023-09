35 Jahre ANTENNE BAYERN: Festakt für die Audio-Zukunft

(Ismaning) Auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee hat am Dienstag ANTENNE BAYERN den 35. Geburtstag des bundesweit reichweitenstärksten Privatradiosenders gefeiert. Über 300 Festgäste aus Medienpolitik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Mitarbeitende der gesamten ANTENNE BAYERN GROUP haben im Dialog miteinander die Audio-Zukunft besprochen – und sie waren begeistert von zahlreichen Music-Acts, Comedy und einer nächtlichen Drohnenshow.

Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder richtete sich in einer Video-Grußbotschaft an die Festgäste, die anlässlich von 35 Jahren ANTENNE BAYERN zusammenkamen: „ANTENNE (BAYERN) hat sich zu einem super Programm entwickelt, akzeptiert im ganzen Land – besonders übrigens auch in den ländlichen Räumen, wo am Anfang die Frequenzen gar nicht so einfach zu bekommen waren. (…) Viele hören einfach gerne Antenne, weil es aus dem Herz heraus ist, weil man sich damit wohlfühlt und weil Antenne auch hilft. (…) Ich bin ein Fan von ANTENNE BAYERN, deswegen ist das heute nicht nur ein Gruß zum Geburtstag, sondern auch eine kleine Liebeserklärung. (…) ANTENNE BAYERN ist eine Spitzenfamilie. (…) Ich höre auch gerne ANTENNE BAYERN.“

Vor Ort ergänzte Medienminister Dr. Florian Herrmann: „Ich schätze diese typisch bayerische Seele des Senders, die starke regionale Verwurzelung, diesen Anspruch für ganz Bayern ein tolles, modernes Programm zu machen.“ Private Sender wie ANTENNE BAYERN hätten „eine wichtige Funktion, nämlich die Vielfalt noch zu vergrößern, die Vielfalt des Medienangebots, die Vielfalt der Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, sich unterhalten zu lassen, aber auf der anderen Seite auch sich zu informieren, (…) eine sozusagen bayerische Community zu bilden, in der man sich austauscht über die Themen, die anstehen in Bayern, die die Menschen in Bayern beschäftigen.“ Insofern sei ANTENNE BAYERN „auch wichtig für unsere Demokratie.“

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege gratulierte dem Team der ANTENNE BAYERN GROUP: „Wenn es ANTENNE BAYERN weiter gelingt, die Seele der Menschen zu berühren und sich immer wieder neu zu erfinden, wird die Sendergruppe eine wichtige Säule des Privatfunks in Bayern bleiben.“ Die Gespräche beim Festakt moderierten ANTENNE BAYERN-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und -Moderator Stefan Meixner.

Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP, dankte allen Menschen, die am Auf- und Ausbau von des reichweitenstärksten Privatsenders in ganz Deutschland beteiligt waren, insbesondere seinen beim Festakt anwesenden Vorgängern Prof. Helmut Markwort, Valerie Weber und Karlheinz Hörhammer sowie allen Mitarbeitenden. Darüber hinaus betonte er stellvertretend für Radio-Medien gegenüber der Medienpolitik: „Bitte beenden Sie die Diskussion um eine Abschaltung der UKW-Verbreitung, insbesondere in Bayern! Geben Sie den Hörfunksendern – egal ob lokal oder landesweit – die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit, um in wirtschaftlich wirklich schwierigen Zeiten unsere Zukunft gestalten zu können. Und vor allem, bitte überlassen Sie die Entscheidung uns Fachleuten – den Verantwortlichen in den Funkhäusern. Es sollte in der Verantwortung unserer Eigentümerinnen und Eigentümer, der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer liegen, wann der richtige Zeitpunkt erreicht ist, den Verbreitungsweg zu wechseln.“

Die Festgäste konnten im Anschluss den Dialog miteinander finden – und sich unterhalten lassen, wie sie es von ANTENNE BAYERN gewohnt sind: Alle Landesteile des Freistaats waren vertreten, als das Bühnenprogramm – moderiert von Marion Schieder und Stefan Meixner – im Innenhof von Gut Kaltenbrunn startete. Mit dabei für Oberbayern war Malik Harris, aus Schwaben kam Havet mit Mimi & Josy und für Franken Fast Boy. Niederbayern repräsentierte Django Asül, für die Oberpfalz heizte der Neidaffer Plattlclub ein.

zur Pressemeldung