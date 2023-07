ENERGY in München und ENERGY in Nürnberg sind Marktführer bei 14-49 Jährigen

(München/Nürnberg) In der heute veröffentlichten Funkanalyse Bayern (FAB) 2023 konnte ENERGY Nürnberg mit 18.000 Hörern* in der Durchschnittsstunde die Marktführerschaft unter den Nürnberger Lokalradios in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49 Jährigen verteidigen. ENERGY München liegt mit 28.000 Hörern* in der bayerischen Landeshauptstadt nun ebenfalls an der Spitze der Lokalradios.

Im Gesamtmarkt legte ENERGY München um 13 Prozent auf 34.000 Hörer** zu, der Zuwachs für ENERGY Nürnberg beträgt plus 27 Prozent auf nunmehr 28.000 Hörer** in der Durchschnittsstunde.

Olaf Hopp, Geschäftsführer ENERGY Nürnberg: „Die Marktführerschaft zu verteidigen ist ein toller Vertrauensbeweis der Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für das tägliche Einschalten. Ich freue mich sehr für die Kolleginnen und Kollegen, dass ihre leidenschaftliche Arbeit mit diesen Zahlen belohnt wird. Natürlich ist dieses Ergebnis auch ein wichtiges Zeichen, dass Radio in der jungen Zielgruppe weiter eine Bank für die Werbeindustrie ist“.

„Der meistgehörte Sender in der werberelevanten Zielgruppe zu sein ist ein beachtenswerter Beleg dafür, dass unser Programmangebot sehr gut ankommt“, sagt Michael Hambrock, Geschäftsführer ENERGY München. „Wir werden die Loyalität der Hörerinnen und Hörer weiterhin mit vielen kreativen lokalen Aktionen und zielgruppenaffinem Entertainment belohnen. Auch von mir ein großes Dankeschön an das Team“.

