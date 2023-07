DAB+: Netzerweiterung in Sachsen

(Leipzig) Der MDR erweitert sein DAB+ Sendernetz in Sachsen um den neuen Standort Zwickau. Die DAB+ Versorgung in dieser Regionen wird ab sofort weiter verbessert und stabilisiert.

„Mit dem Digitalradio-Empfang sind wir in Mitteldeutschland bereits sehr gut aufgestellt. Es geht jetzt darum, einzelne Versorgungslücken zu schließen und den Empfang aller MDR-Radioprogramme über DAB+ insgesamt zu optimieren“, so Niels Schulze, Leiter Programmverbreitung im MDR.

Die Inbetriebnahme der Sendeanlage durch den MDR an dem durch die Deutsche Funkturm GmbH neu errichteten Sendemast ermöglicht eine bessere DAB+ Versorgung in der Region Zwickau für ca. 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In und um Zwickau, Wilkau-Haßlau, Glauchau, Meerane, Waldenburg, Callenberg sowie in Teilen von Aue-Schwarzenberg profitieren rund 60.000 Einwohner von einem nun möglichen bzw. besseren Digitalradio-Empfang in Gebäuden.

Der Versorgungsgrad in Gebäuden erhöht sich damit in Sachsen auf 95 Prozent; die Versorgung für den mobilen Empfang liegt bei 99 Prozent.

Zeitgleich mit dem Multiplex MDR Sachsen wird am Standort Zwickau auch der 1. Bundesweite Multiplex mit den Programmen des Deutschlandradio und zahlreichen weiteren privaten bundesweiten Programmen in Betrieb genommen.

Radio auf digitalem Wachstumskurs

DAB+ ist nicht nur ein international etablierter Standard für die digitale Radioverbreitung, auch in Deutschland hat sich Digitalradio als überall frei empfangbarer Radiostandard von heute, der die analoge Frequenzknappheit beendet, einen Namen gemacht.

Laut Digitalisierungsbericht „Audio Trends 2022“ der Medienanstalten liegt die Anzahl der DAB+ Geräte zu Hause und im Auto bei mittlerweile rund 23,8 Millionen. Das sind rund 2,2 Millionen Geräte mehr als im Vorjahr. Damit erlebt die Entwicklung der Haushaltsausstattung mit DAB+ Geräten ein anhaltendes Wachstum um zehn Prozent. Die Zahl der UKW-Radios sinkt dabei weiter. Unter anderem begünstigt durch die Digitalradiopflicht im Auto geht insbesondere der UKW-Anteil an den Autoradios deutlich zurück. Inzwischen verfügt jedes vierte Autoradio über digitalen Empfang über DAB+ und/oder IP.

Über DAB+ können alle auch über UKW verbreiteten Radioprogramme des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen empfangen werden. Zusätzlich gibt es mit dem Kinderradio MDR TWEENS, der MDR SCHLAGERWELT sowie MDR KLASSIK spezielle Digitalradio-Angebote für Kinder, Schlager- und Klassikfans. Neben den Programmen der beiden Bundesweiten Multiplexe komplettieren 32 weitere regional unterschiedlich verfügbare landesweite und lokale private Radioprogramme die große Vielfalt des Radioempfangs über DAB+ in Sachsen (Quelle: Digitalradio Deutschland e. V.).

