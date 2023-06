Änderungen bei hr1, hr3 und hr-iNFO per DAB+

(Frankfurt) hr-iNFO in Stereo hören: Das geht endlich ab Montag, 26. Juni, über DAB+. Außerdem werden neue Regionalvarianten für hr1 und hr3 technisch verfügbar gemacht, damit die Zuhörer*innen ab Herbst 2023 noch mehr regionale Beiträge genau aus ihrer Region hören können. Mit dem Digitalradio DAB+ können interessierte Hörer*innen die neuen regionalen Programm-Services dann in allen Teilen Hessen auswählen und empfangen.

Für diese Änderungen muss der hr technische Anpassungen an seinem DAB+ Ensemble “hr Radio” im Frequenzblock 7B vornehmen. Daher kann es am 26. Juni zwischen 11 Uhr und 12 Uhr zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Übertragung im hr-DAB+ Sendernetz kommen. Hiervon sind alle sechs, über DAB+ ausgestrahlten hr-Programme, betroffen. Im Anschluss an die Wartungsarbeiten wird den Teilnehmer*innen empfohlen, einen neuen Programmsuchlauf an ihrem Empfänger durchzuführen.

