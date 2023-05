BR-Rundfunkrat entscheidet über Personalien

(München) Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2023 nach intensiven Beratungen über mehrere Personalien entschieden. So übernimmt Sophie Lersch (56) zum 1. Juni 2023 die Hauptabteilung Verbreitung und Controlling. Diese verantwortet die Verbreitung aller BR-Programminhalte auf sämtlichen Ausspielwegen inklusive der zugehörigen technischen, betriebswirtschaftlichen und strategischen Rahmenbedingungen – insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Sophie Lersch ist damit Nachfolgerin von Helwin Lesch, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. In den vergangenen 25 Jahren bekleidete Sophie Lersch verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Contentmanagement, Sendeabwicklung und Contentverbreitung bei ProSiebenSat.1 sowie bei dem Satellitenbetreiber SES und den Tochterfirmen SES Platform Services sowie MX1. Zuletzt war sie als Vice President zuständig für die globale Kundenbetreuung und Implementierung komplexer Video-Services. Die Laufzeit der Berufung beträgt fünf Jahre.

zur Pressemeldung