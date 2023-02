Neuer Sender Blender im Allgäu

(Marxzell) Am 01.02.2023 hat die ON AIR support GmbH die Sendeanlage Blender (auch genannt Wiggensbach, Buchenberg oder Kempten) in Betrieb genommen. Der Sender Blender versorgt Kempten und Umgebung und füllt den Bereich zwischen dem Sender Ulm und dem Sender Pfänder auf. Insbesondere die Stadt Memmingen, aber auch die Autobahn 7 Richtung Füssen, profitieren vom Sender Blender. Im Gesamtnetz füllt der Sender Blender viele kleine Täler und Abschattungen sowie Tröge und Durchfahrten im Allgäu auf.

