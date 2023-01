Radio-Frequenzen in Burgberg/Allgäu ändern sich zum 28. Februar

(München) Der Bayerische Rundfunk überträgt seine Radioprogramme für die Gemeinde Burgberg (Landkreis Oberallgäu) künftig über andere Frequenzen: Aufgrund einer technischen Umstellung am 28. Februar kann eine Suche auf UKW-Radios notwendig sein. Darüber hinaus sind über DAB+ alle bisherigen Programme sowie viele weitere, die es nur als Digitalradio gibt, in glasklarer Klangqualität empfangbar.

Hintergrund ist die Stilllegung des lokalen UKW-Füllsenders in Halden auf der gegenüber liegenden Talseite. Über die Frequenzen des Grünten können die betroffenen Programme des Bayerischen Rundfunks (BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK und BR24) auch weiterhin auf UKW-Radiogeräten empfangen werden.

Zugleich ist die Region über die digitale, zukunftsweisende DAB+ Technologie sehr gut versorgt: Diese garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt via Antenne, überall freien Empfang ohne Internet und beste Qualität ohne Rauschen. Der ergänzende Betrieb des UKW-Füllsenders in Halden wird aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Die Haushalte werden über das Mitteilungsblatt der Gemeinde Burgberg über die Umstellung informiert. Außerdem gibt es Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen auf der Website br.de/dab. Die BR Service-Hotline der Technischen Information 0800 / 5900 789 ist bei der Umstellung gerne behilflich.

DAB+ Empfang:

Am Digitalradio einfach den Sendersuchlauf starten und das Lieblingsprogramm in glasklarer Qualität empfangen. Via DAB+ sind in Burgberg sowie im gesamten Oberallgäu empfangbar: BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR-Verkehr, BR Heimat, BR Schlager und Puls Insgesamt können rund 50 Radioprogramme über die Kanäle 11D, 10A, 8A, 8B sowie 5C digital empfangen werden.

UKW-Empfang:

Über den Sender Grünten sind die BR-Radioprogramme auf folgenden UKW-Frequenzen weiter zu empfangen: BAYERN 1 (90,7 MHz), Bayern 2 (88,7 MHz), BAYERN 3 (95,8 MHz), BR-KLASSIK (101,0 MHz), BR24 (106,9 MHz).

