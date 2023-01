Antenne Deutschland baut Sendernetz der zweiten bundesweiten DAB+ Plattform weiter aus

(München) In den kommenden beiden Jahren baut Antenne Deutschland das bundesweite Sendernetz zum Empfang der 16 privaten Radioprogramme über ihre DAB+ Plattform deutlich aus. Bis Ende 2024 plant die Plattformbetreiberin den Aufbau von insgesamt 18 neuen Senderstandorten, insgesamt können dann etwa 59 Millionen Einwohner:innen in Deutschland die Programme zuhause empfangen.

„Wir freuen uns, mit dem jetzt beschlossenen Ausbau unser Programmangebot im digital-terrestrischen Radio über 7 Millionen neuen Hörer:innen zum Empfang zu Hause anbieten zu können. Auch der mobile Empfang im Auto wird in deutlich mehr Gebieten möglich sein. Sender nahezu aller Genres sind in dem Programmpaket vertreten. Die jetzt gemeinsam mit den Programmveranstaltern festgelegte, umfangreiche Netzerweiterung ist gleichzeitig ein Beweis für die zunehmende Bedeutung von DAB+ in deren Verbreitungs- und Vermarktungsmix“, sagte Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutschland.

Geplantes Ausbauprogramm im zweiten Halbjahr 2023 (Senderstandort | Bundesland | Empfangsregion)

Pfänder/Österreich Bodensee | n.n. | Allgäu, A96

Badenweiler/Blauen | BW | Markgräflerland, A5

Raichberg | BW | Albstadt, Hechingen,

Pfaffenhofen/Ilm | BY | Kreis Pfaffenhofen, A9

Oberammergau | BY | Kreis Garmisch-Partenkirchen

Wendelstein | BY | Östliches Voralpenland

Wesel | NW | Kreis Wesel, A3

Heide | SH | Kreis Dithmarschen, A23

Löbau | SN | Kreis Görlitz, A4

Geplantes Ausbauprogramm im zweiten Halbjahr 2024

Landshut | BY | Kreis Landshut, A92

Passau | BY | Kreis Passau, A3

Kreuzberg/Bischofsheim | BY | Kreis Rhön-Grabfeld, A7

Hardberg | HE | Kreis Bergstraße, A5, A6

Lüneburg | NI | Kreis Lüneburg, A7, A39

Visselhövede | NI | Kreis Rotenburg, A7, A27

Herscheid | NW | Märkischer Kreis, A45

Kulpenberg/Bad Frankenhausen | TH | Kyffhäuserkreis, A38, A71

Wittenberg | ST | Kreis Wittenberg, A9

Die Einschalttermine der einzelnen Standorte werden nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht.

Ende 2024 umfasst das Sendernetz des 2. nationalen DAB+ Programm-Ensembles insgesamt 93 Standorte, womit die Zahl der Hörer:innen, die die Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 59 Millionen wächst. Dies entspricht etwa 71 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang wird Ende 2024 etwa 82 Prozent betragen, wobei die Reichweite entlang der Autobahnen dann bei über 92 Prozent liegt.

Folgende private Sender sind im 2. nationalen DAB+ Programmpaket enthalten: 80s80s, 90s90s, Absolut BELLA, Absolut Germany, Absolut HOT, Absolut OLDIE, Absolut TOP, AIDAradio, ANTENNE BAYERN, Beats Radio, Brillux Radio, dpd DRIVERSRADIO, NOSTALGIE, ROCK ANTENNE, RTL RADIO und TOGGO Radio.

