Neuer Kenwood Navitainer mit 10‘‘ Display, Garmin Navigation, zahlreichen A/V-Funktionen und „Campercontact“ Datenbank speziell für Reisemobile

(Bad Vilbel) Der Kenwood DNR992RVS ist mit seinem umfangreichen Ausstattungspaket für Navigation, Audio, Video, Radio, Bluetooth® und WLAN die perfekte Multimedia-Zentrale für alle Reisemobil-Fahrer. Besitzer von Reisemobilen wissen: Nicht jede Ortsdurchfahrt ist für sieben Meter lange Camper passierbar, manch geplante Route scheitert an zu engen Alpenpässen und mit der erfolglosen Suche nach dem passenden Stellplatz ist die Urlaubsstimmung schnell dahin. Abhilfe schafft hier ein speziell für Reisemobile ausgelegtes Navigationssystem, wie es im neuen Kenwood Navitainer DNR992RVS integriert ist. Dessen Software kennt nicht nur die für Reisemobile relevanten Details aller Strecken, sondern enthält zudem die umfangreiche „Campercontact“ Datenbank. Mehr als 38.000 Adressen von Stell- und Campingplätzen in 58 Ländern sind hier als POIs hinterlegt und lassen sich komfortabel direkt im Navigationssystem auswählen.

Illustriert werden alle für den Betrieb wichtigen Informationen, Karten und Bedienmenüs auf einem 25,6 cm großen, in der Neigung verstellbaren LCD-Hochglanzmonitor. Dank seiner neu entwickelten Antireflex-Oberfläche sind die auf dem Monitor dargestellten Bilder und Informationen auch bei hellem Licht sehr gut zu erkennen und abzulesen, während der kapazitive berührungsempfindliche Touchscreen eine zuverlässige und komfortable Bedienung per Fingerzeig ermöglicht. Als Unterstützung stehen dem Fahrer ein Fahrspurassistent, detaillierte Abbiege-Hinweise, fotorealistische Kreuzungsansichten und eine Tempolimitanzeige zur Verfügung – auf Wunsch mit Texthinweisen in acht sowie einer Sprachführung in 18 Sprachen. Und ist der Kenwood Navitainer mit einer Front- oder Rückfahrkamera verbunden, lässt sich deren Bild sogar dauerhaft in die Kartenansicht einblenden.

Neben der Navigation verfügt der Kenwood DNR992RVS über umfangreiche Multimedia-Funktionen. So lassen sich entsprechend ausgestattete iPhones und Android-Smartphones nicht nur per Bluetooth® für Freisprechen beim Telefonieren und eine Wiedergabe der auf den Telefonen gespeicherten Audiodaten nutzen, sondern per Wireless Apple CarPlay bzw. Android Auto auch kabellos per WLAN einbinden. Und neben den integrierten Tunern für digitalen DAB+ und analogen UKW-Radioempfang bietet der Kenwood zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte: zwei rückseitige AV-Eingänge, einen HDMI-Eingang, vier Kamera-Anschlüsse (davon zwei in HD-Qualität) und einen AV-Ausgang. Dazu kann der Kenwood die Lenkradfernbedienungen und Fahrzeugdisplays zahlreicher Fabrikate nutzen. Der Navitainer Kenwood DNR992RVS ist voraussichtlich ab Februar 2023 zum unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 1.599,– € bei allen autorisierten Fachhändlern erhältlich.

