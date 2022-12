RAUDIO.BIZ übernimmt Vermarktung des REGIOCAST Digitalportfolios

(Leipzig) Der nationale New Audio Vermarkter RAUDIO.BIZ und REGIOCAST, der größte Online Audio Inventarhalter der deutschen Privatradio-Branche, werden Vermarktungspartner. So übernimmt RAUDIO.BIZ ab Januar 2023 parallel zu ARD MEDIA die Vermarktung des digitalen Audio-Inventars der REGIOCAST-Gruppe und erweitert damit sein Portfolio um weitere 16 Audio-Marken: R.SH, RADIO PSR, R.SA, ENERGY Sachsen, RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein, delta radio, 80s80s Radio, RADIO BOB!, 90s90s, Feierfreund, Schlagerplanet Radio, barba radio, NORA, AMV, Weihnachtsmusik.fm und SUNSHINE LIVE.

Andreas Schilling, Geschäftsführender Gesellschafter der RAUDIO.BIZ GmbH: „Die Partnerschaft mit der REGIOCAST unterstreicht erneut unsere Position als unabhängiger nationaler New Audio Vermarkter. Die Übernahme des Vermarktungsmandats im Zusammenspiel mit ARD MEDIA sehen wir als Role Model im Kontext nicht mehr zeitgemäßer Exklusivitätsmandate in der nationalen Audio Vermarktung. Wir freuen uns, dass REGIOCAST als First Mover der Branche unserer Strategie folgt. Mit unserem technologie- und datenbasierten Vermarktungsansatz fokussieren wir uns auf die neuen Chancen, die sich im dynamischen Umfeld des digitalen Audio-Ökosystems ergeben. Gleichzeitig bieten wir Audio-Publishern neue Perspektiven in der Monetarisierung ihrer Inventare.“

„Innerhalb kürzester Zeit hat RAUDIO.BIZ einen erheblichen Erfahrungsschatz in Data Driven Audio Advertising aufgebaut und in personelles Know-how investiert. Wir freuen uns, künftig mit RAUDIO.BIZ neue Wege in der Digitalvermarktung zu gehen“, so Franca Wohlfahrt, Chief Sales Officer der REGIOCAST.

Zuletzt hatte sich RAUDIO.BIZ bereits das Mandat der Energy Gruppe gesichert mit insgesamt 40 deutschen ENERGY Online-Audio Angeboten, dem Livestream von NOSTALGIE und dessen 10 Genrechannels. Ebenfalls zum 1. Januar 2023 startet RAUDIO.BIZ mit der New Audio Kombi NRW eine neue landesweite Vermarktungs-Kombi für Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 9 Programmen, die sich an die werbungtreibende Wirtschaft im mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland NRW richtet. Parallel dazu hat RAUDIO.BIZ in diesem Jahr seine Ambitionen im Bereich New Audio durch die Erweiterung des Gesellschafterkreises um Andreas Schilling und Florian Ruckert, Ex-Geschäftsführer der RMS, sowie durch Zugänge ausgewiesener Vermarktungs- und Datenprofis untermauert, darunter Ex-RMS Manager Frank Bachér, Ex-BCN Geschäftsführer Michael Samak und Data Science Spezialist Jörg Blumtritt.

Über RAUDIO.BIZ GmbH

RAUDIO.BIZ ist ein im Jahr 2021 gegründeter innovativer Werbevermarkter digitaler Audioangebote. Zum Portfolio von RAUDIO.BIZ gehören derzeit die jeweils bundesweit digital über DAB+ und IP-Stream verbreiteten Audiomarken SPORTRADIO DEUTSCHLAND – Deutschlands Sportradio, sowie dpd DRIVER’S RADIO – Deutschlands Autoradio, die Online Audio-Vermarktung von ENERGY Media, lulu.fm – das queere Radio (in deutschen und österreichischen Metropolregionen), die bundesweit über IP-Stream und landesweit in NRW sowie in Bremen über DAB+ verbreitete Audiomarke FEMOTION RADIO – Deutschlands Frauenradio, sowie die beiden jungen Musikprogramme ZOUND1 MAX und ZOUND1 Mix. Zudem bietet RAUDIO.BIZ mit der New Audio Kombi NRW neun in Nordrhein-Westfalen verbreitete Zielgruppenprogramme in einer Kombi.

Unter dem Begriff New Audio verbindet RAUDIO.BIZ die Vorzüge des Massenmediums Digitalradio mit den Chancen der individualisierten On-Demand-Audiowelt, in dem Digitalradio, Online, Mobile, Social Media, Podcast und Voice-Anwendungen zu einem einzigen großen Audio-Ökosystem verschmelzen. RAUDIO.BIZ ist eine Beteiligung des Leipziger Medienunternehmens TEUTOCAST GmbH.

