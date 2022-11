DAB+ in Woldegk und Umgebung

(Hamburg) Radiohörerinnen und Radiohörer zwischen Strasburg, Feldberger Seenlandschaft, Neubrandenburg und Friedland bekommen ihre NDR Programme ab dem 1.11.2022 in noch besserer Qualität. Denn der NDR nimmt am Standort Helpterberg einen weiteren DAB+ Sender im Block 10C (213,360 MHz) in Betrieb. In Woldegk und Umgebung können damit die Hörfunkprogramme des NDR nun im Haus über das moderne Digitalradio empfangen werden. Zudem werden beim mobilen Empfang die Versorgungslücken auf der A20 zwischen Altentreptow und Strasburg, auf der B197 rund um Friedland sowie auf der B104 rund um Woldegk geschlossen.

