NRW1 ab 31. Oktober via DAB+ landesweit zu hören

(Ismaning) Das neue Radio-Programm NRW1 ist ab 31. Oktober landesweit in Nordrhein-Westfalen via DAB+ zu hören. Damit komplettiert die Audio-Plattform ihre digitalen und analogen Ausspielwege, um junge Erwachsene zwischen 20 und 39 Jahren überall in Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Am Montag ab 12 Uhr erfolgt die Aufschaltung, und die Hörer:innen finden NRW1 nach einem Sendersuchlauf in ihrer Programmliste auf ihrem Digitalradio.

Mit DAB+ entwickelt sich NRW1 vom landesweit ausgerichteten UKW-Programm mit zahlreichen Frequenzen zwischen Erkelenz und Bielefeld zur flächendeckenden Audio-Plattform. „DAB+, App und Web sind schon heute die zukunftsgerichteten Kanäle, über die uns immer mehr junge Hörerinnen und Hörer ergänzend zu UKW einschalten“, so die Geschäftsführer Harald Gehrung und Felix Kovac.

Alle Informationen zum Empfang von NRW1 via UKW, DAB+, digitalem Kabel und Smartspeaker-Skills sowie die kostenlosen Audio-Apps gibt es unter nrw1.de.

