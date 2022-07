ROCK ANTENNE der Rekorde! Bayern rockt nonstop!

(Ismaning) Die größte Rock-Community in Bayern feiert den Erfolg von ROCK ANTENNE und wächst immer weiter: 590.000 Menschen hören jeden Tag den besten Rock nonstop – damit legt die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag um 15,9 % im Vergleich zu 2021 zu. In der Durchschnittsstunde von Montag bis Freitag zwischen 6 bis 18 Uhr sind es jetzt 174.000 Hörerinnen und Hörer, die ROCK ANTENNE einschalten (+14,5 % im Vergleich zum Vorjahr). Dies zeigt die heute vorgestellte Funkanalyse Bayern 2022 (FAB). Somit liegt die FAB-Reichweite von ROCK ANTENNE auf einem Rekordhoch.

„Die Heimat unseres Rock-Radios ist Bayern, und von hier erreichen wir mit unserem ROCK ANTENNE-Network Deutschland, Österreich und die Welt. Unser Team ist stolz auf den neuen Reichweitenrekord und zugleich voller Demut. Wir sind unserer ROCK ANTENNE-Community dankbar, dass wir ihr Rock-Radio Nummer 1 im ganzen Freistaat sind“, so Geschäftsführer Guy Fränkel. „2,7 Mio. Menschen drehen regelmäßig ihre Lautsprecher ganz weit auf, wenn sie ROCK ANTENNE hören. Das ist unglaublich großartig!“ (WHK, +16,1 % im Vergleich zum Vorjahr) Im Schnitt hören sie das Programm für fast drei Stunden pro Tag, nämlich 173 Minuten.

Erstmals wurde neben dem nationalen Angebot ROCK ANTENNE auch das neue Radioprogramm ROCK ANTENNE BAYERN bei der FAB abgefragt: Die bayerischen Inhalte werden im ganzen Freistaat via DAB+ sowie an den UKW-Standorten in Augsburg und München ausgestrahlt sowie im Internet verbreitet. ROCK ANTENNE hat damit einen wesentlichen Anteil am BAYERN FUNKPAKET: „Durch unsere Reichweite stärken wir als tragende Säule die gemeinsame Vermarktung des Lokalfunks im Freistaat“, so Fränkel.

