Neue DAB+ Antenne am Biedenkopf sorgt ab Juli für besseren Digitalradioempfang

(Frankfurt) Die neue Antenne am Standort Sackpfeife/Biedenkopf ist ein weiterer Meilenstein in der DAB+ Versorgung und gelungenes Beispiel einer länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen hr und WDR beim Digitalradio-Ausbau. Insbesondere Nordwest- und Mittelhessen profitieren davon.

Vom ersten Juli an sendet die neu errichtete DAB+ Antenne vom fast 700 Meter hoch gelegenen Sender Biedenkopf weit ins Umland. Für die Hörerinnen und Hörer der Radioprogramme hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM bedeutet das konkret: deutliche Empfangsverbesserungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg von Korbach mit dem Edersee im Norden, in der Region Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf, bis hinein in den Lahn-Dill-Kreis in Mittelhessen. Die verbesserte Reichweite wurde auch durch die deutliche Höherpositionierung der neuen Antenne auf 200 Meter Höhe erreicht, das sind gut 70 Meter mehr als beim Vorläufermodell.

Im Sendegebiet des WDR wird nun auch das Wittgensteiner Land besser über DAB+ mit den WDR-Radioprogrammen versorgt. Diese weitere Kooperation des hr mit einer benachbarten Landesrundfunkanstalt im Rahmen des DAB+ Ausbaus ist beispielhaft für eine erfolgreiche Nutzung technischer Synergien in der ARD und für einen verantwortungsvoll-wirtschaftlichen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen.

