Mehr DAB+ in der Region München durch neuen Standort in Isen

[München] Mit Isen bekommt das Lokalnetz für DAB+ in der Region München Anfang Juli Zuwachs. Der im östlichen Teil der Landeshauptstadt gelegener Sender ist neben dem Olympiaturm und Ismaning nun der dritte Standort im Kanal 11C und optimiert den digitalen Radioempfang vor allem in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg. Insgesamt werden nun in der Region München ca. 2,76 Mio. Einwohner*innen mit den DAB+-Programmen des Lokalnetzes München erreicht. Für ca. 2,35 Mio. Einwohner*innen ist zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Aktuell können damit in der Region München ihre lokalen DAB+-Programme ca. 80,3 % der Bewohner*innen DAB+ in Gebäuden und ca. 94,4 % mobil empfangen. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 10 kW ERP. Netzbetreiber des Lokalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

Das Netz München umfasst aktuell die Radiostationen 95,5 Charivari, 106,4 TOP FM, DIGITAL CLASSIX, ENERGY München, M94,5, MEGA RADIO, Münchner Kirchenradio, Radio 2DAY, Radio Arabella, Radio Galaxy, Radio Gong 96,3, Radio Lora 92,4 (Radio Feierwerk, Christliches Radio München) und Radio München.

