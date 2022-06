Schweiz schließt Lücken im DAB+-Netz

(Bern) Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG hat im Thurgau, in St. Gallen und im Wallis die DAB+-Versorgung verbessert. Dazu gingen und gehen im Mai und Juni an folgenden vier Standorten neue DAB+-Sendeantennen in Betrieb:

• Dussnang (Kanton Thurgau), 19. Mai 2022

• Vättis (Kanton St. Gallen), 27. Mai 2022

• Weisstannen (Kanton St. Gallen), 31. Mai 2022

• Gondo (Kanton Wallis), 16. Juni 2022

Die vier Sendeantennen schliessen so genannte Whitespots, an denen die DAB+-Versorgung bisher ungenügend war. Mehr technische Details zu den neuen Antennen finden Sie in den einzelnen News.