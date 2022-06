Österreich feiert 3-jähriges DAB+ Jubiläum

(Wien) Unsere Nachbarn feiern dieser Tage ein Jubiläum: 3 Jahre nationaler DAB+ Sendebetrieb in Österreich. Der Startschuss für digital-terrestrischen Hörfunk in Österreich fiel bereits am 28. Mai 2015. Heute hört man DAB+ (fast) im ganzen Land. Damals starteten 15 Sender in den Pilotbetrieb im Großraum Wien. Das Ziel war eine Netzabdeckung bis zu 83% bis Anfang 2020. Heute vor drei Jahren, am 28. Mai 2019, startete dann wie geplant der nationale Sendebetrieb von DAB+ in Österreich. Die Versorgungsgebiete waren beschränkt auf Wien, Linz, Graz und Bregenz. Danach ging es mit dem Netzausbau zügig weiter. Bereits im Dezember 2019, drei Monate früher als geplant, durften sich die Autofahrer freuen. Mit der Inbetriebnahme der zweiten Phase des bundesweiten MUX war die Versorgung auf der Weststrecke gesichert. Im Mai 2020 konnte die dritte Ausbaustufe erfolgreich abgeschlossen werden. Auch das Burgenland und die Steiermark sind seither mit DAB+ versorgt. Im August 2020 dann die frohe Nachricht: Der DAB+ Netzausbau in Österreich war erfolgreich abgeschlossen und das Ziel erreicht: 83% aller Menschen in Österreich können seither DAB+ empfangen. Damit ist Radio in Österreich „fit für die Zukunft“! Mittlerweile gibt es in Österreich 16 Radiostationen, die national über DAB+ empfangen werden können, sowie 15 weitere Stationen, die im Großraum Wien über DAB+ empfangbar sind.

