Media Broadcast startet Logo-Service für DAB+ Programme

(Köln) Radio via DAB+ bietet Hörer*innen nicht nur einen kristallklaren Hörgenuss, sondern auch die Möglichkeit, Informationen in grafischer Form auf dem Radiodisplay darzustellen. Dazu gehören auch die Logos des aktuellen und der weiteren empfangbaren Programme. Damit diese Logos möglichst vollständig in passender und aktueller Form angezeigt werden, hat Media Broadcast jetzt insbesondere für die Hersteller von DAB+ Radios und die Automobilindustrie eine Serviceseite im Internet erstellt. Darin befinden sich die Logos der Programme, die über DAB+ Multiplexe von Media Broadcast und anderen Netzbetreibern übertragen werden, zum Download.

Um die Konformität der Logos zum DAB+ Standard zu gewährleisten, prüft Media Broadcast diese vor der Einstellung ins Internet. Jedes Logo liegt in fünf unterschiedlichen Größen vor, wodurch alle möglichen Darstellungsvarianten in den Empfängern im korrekten Format abgedeckt werden. Zu jedem Programm sind auch die dazugehörige Service-ID sowie die Short Label und die Long Label Bezeichnung aufgeführt. Die Logos sind zum Download als ZIP Datei auf folgender Internetseite zu finden: media-broadcast.com/dabplus-logo-service/

Zum Download zur Verfügung stehen dort derzeit die Logos der Programme folgender DAB+ Multiplexe:

1. Bundesmux (Kanal 5C)

2. Bundesmux (Kanäle 5D, 8C, 9B und 12D, je nach Region)

Landesweiter DAB+ Multiplex Nordrhein-Westfalen (Kanal 9D)

Die Logos weiterer lokaler, regionaler und landesweiter DAB+ Multiplexe werden in den kommenden Wochen sukzessive ergänzt. Ebenso werden Änderungen bestehender Logos, zum Beispiel bei einem Programmwechsel, fortwährend vorgenommen. Hinweise zu den Nutzungsbedingungen sind auf der Internetseite zu finden.

