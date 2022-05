dpd DRIVER’S RADIO holt Campermen Podcast ins Autoradio

(Leipzig) dpd DRIVER’S RADIO – Deutschlands Autoradio und Campermen, einer der angesagtesten deutschen Podcasts rund um Roadtrip, Camping und mobilen Lifestyle, starten ein gemeinsames wöchentliches Podcast-Sendungsformat. Unter dem Titel „dpd DRIVER’S RADIO meets Campermen“ heißt es ab 22. Mai wöchentlich immer sonntags zwischen 17 und 19 Uhr: „Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer.“ Erstmalig bundesweit über DAB+ zu hören sind dann die interessantesten Erlebnisse von besonderen Plätzen oder Begegnungen mit spannenden Menschen, die besten Tipps zum Ein- und Aussteigen, Interviews mit Künstlern, Technik-Tipps sowie natürlich Musik.

„Mit Campermen bringen wir den ersten Camper & Vanlife-Podcast ins Autoradio und damit auf Knopfdruck direkt zur richtigen Zielgruppe!“, so Ronny Schulz, Programmchef von dpd DRIVER’S RADIO. „Gemeinsam mit den Protagonisten Henning Pommée und Gerd Blank tauchen unsere Hörer ein in die aufregende Welt des Campings – zwischen Roadtrip, Natur und der kleinen Flucht aus dem Alltag. dpd DRIVER’S RADIO bietet mit seiner Ausrichtung auf mobile Menschen dafür eine perfekte Bühne und ich bin überzeugt, dass auch bisherige Fans des Podcast Gefallen an der Sendung sowie dem restlichen Programm finden werden.“

„Was könnte besser passen als eine Campersendung bei Deutschlands Autoradio! Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und auf das Feedback der dpd DRIVER’S RADIO Community“, erklärt Henning Pommée von Campermen und sein Kollege Gerd Blank ergänzt: „Das Programm bietet uns genau den richtigen Rahmen für unsere Inhalte und die bundesweite Verbreitung ein enormes Potenzial, neue Campermen und Camperwomen zu erreichen – on the road im Autoradio oder in entspannter Atmosphäre des eigenen Campingmobiles am Zielort.“

Parallel startet die nationale Vermarktung des gemeinsamen Angebots durch die RAUDIO.BIZ, den exklusiven Audio-Vermarkter von dpd DRIVER’S RADIO. „Die Zusammenarbeit mit Campermen und das innovative Podcastformat sind eine Steilvorlage für den Austausch mit Werbepartnern. Die Inhalte sind unique, attraktiv und zielgruppengenau – eine perfekte Grundlage für die Entwicklung von echten, individuell auf unsere Werbekunden zugeschnittenen 360 Grad-Kommunikationslösungen“, so Tanja Ninnemann, Head of Media Solutions bei RAUDIO.BIZ.

Über Campermen

Die Idee zum Campermen-Podcast hatten Henning Pommée und Gerd Blank an der Nordseeküste am Strand von St. Peter Ording. Die zwei Freunde saßen mit ihren Hunden und Sand unter den Füßen vor ihren Campern und philosophierten darüber, was Vanlife für sie bedeutet. Es war die Geburtsstunde von Campermen. Ok, es dauerte etwa noch ungefähr ein Jahr, bis die beiden Medienexperten mit Konzept und Technik zufrieden waren, die erste Folge aufgezeichneten und veröffentlichten.Der Podcast geht 2022 bereits in die vierte Saison, der ursprüngliche Ansatz gilt unverändert: „Wir möchten lieber unterhalten und weniger labern“. Aus diesem Grund ist jede Folge in vier Rubriken unterteilt. Die beiden Campermen berichten zusammen mit Nadine Lischick (Musik) und Reinald Achilles (Technik) über Gadgets die auf keiner Reise fehlen dürfen, Themen, die das Campen leichter machen, den Soundtrack für ihre Roadtrips, die schönsten Plätze zum Campen. Vor allem aber sprechen sie immer wieder mit spannenden Menschen aus der Camping-Welt. Ganz klar: Der Podcast ist ein akustischer Kurzurlaub für Camperwomen und Campermen – und alle, die es werden wollen. Jede Folge ist eine Einladung zum Einsteigen – und zum Aussteigen.

Über dpd DRIVER‘S RADIO

dpd DRIVER’S RADIO – Deutschlands Autoradio ist das neue digitale Audioangebot für mobile Menschen und damit für die über 20 Millionen Pendler:innen und Berufskraftfahrer:innen in der Bundesrepublik. Das Programm ist im Januar 2021 auf Sendung gegangen und wird vom Standort Leipzig aus bundesweit digital über die DAB+ Plattform Antenne Deutschland (sogenannter 2. Bundesmux) und IP-Stream verbreitet. dpd DRIVER’S RADIO liefert einer eher männlichen Hörerschaft rund um die Uhr „den besten Sound für unterwegs“ plus Nachrichten und Informationen zu Themen wie Verkehr, Mobilität, Autos, Technik, Freizeit, Abenteuer und Reisen. Zudem hält es über Web, Soziale Medien und App (in Vorbereitung) den direkten Kontakt zur autofahrenden Community.

