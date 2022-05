Brillux Radio bringt Farbe in den Alltag

(Münster) Brillux geht „on air“. Ab Freitag, 13. Mai startet das neue Radioprogramm des Farben- und Lackherstellers. Brillux Radio ist 24/7 auf DAB+ deutschlandweit und über Livestream via brillux.radio verfügbar – darüber hinaus gibt es eine App. Unter dem Motto „Colour your life!“ will das Unternehmen künftig inspirierend und unterhaltend durch den Alltag begleiten. Neben jeder Menge Musik und abwechslungsreichen Lifestylebeiträgen stehen die Themen Renovieren, Sanieren und Umgestalten im Fokus.

Wie wird Schimmel bekämpft? Was muss man bei der Dämmung der Fassade beachten? Kommen die Häuser der Zukunft schon bald aus dem 3D-Drucker? Antworten auf diese Fragen genauso wie zu Themen rund ums Renovieren, Sanieren und Umgestalten gibt es ab dem 13. Mai beim neuen Sen-der Brillux Radio. Dazu: natürlich jede Menge Musik und unterhaltsame Lifestylebeiträge. Das macht das Angebot einzigartig in Deutschland.

Lifestylethemen in Kombination mit Expertentipps

Ein moderner Musikmix, stündliche Nachrichten aus aller Welt, aktuelle Lifestylethemen und spannende Branchenbeiträge runden das Programm ab. Daneben bietet Brillux Radio wechselnde Formate mit Moderationen, Interviews und vielem mehr: Expertinnen und Experten kommen hier genauso zu Wort wie Häuslebauer von nebenan. Wenn es also um Renovieren, Sanieren oder Umgestalten geht, ist die Hörerschaft ab jetzt bestens informiert. Denn auf Brillux Radio erfahren sie, auf welchen Wegen sie gemeinsam mit einem Malerbetrieb Herausforderungen bei der Wohnungs- oder Hausumgestaltung angehen können.

Wann und wo läuft Brillux Radio?

• 365 Tage, 24 Stunden: Montags bis freitags von 6:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 8:00 bis 12:00 Uhr ist Brillux Radio mit einem live moderierten Programm auf Sendung. Darüber hinaus begleitet das Musikprogramm kontinuierlich durch Tag und Nacht.

• Brillux Radio ist im Digitalradio über DAB+ oder im zweiten Bundesmix deutschlandweit abrufbar. Über die Radio-Website brillux.radio können Hörerinnen und Hörer dem Programm per Livestream folgen. Zusätzlich gibt es eine App.

• Bis Ende des Jahres will Brillux das Sendeangebot sukzessive ausbauen.

