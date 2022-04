13 neue DAB+ Programme in den Regionen Güstrow und Eisenhüttenstadt

(Köln) Mit dem Start des sogenannten 1. bundesweiten Multiplex können sich DAB+ Hörerinnen und Hörer in den Regionen Güstrow und Eisenhüttenstadt über 13 neue Radioprogramme in bester digitaler Qualität freuen. Sowohl zuhause als auch unterwegs, unabhängig vom Internet. Die Inbetriebnahme des Senderstandortes in Güstrow erfolgt am 20. April, der Sender in Neuzelle bei Eisenhüttenstadt soll am 28. April in Betrieb gehen.

Das Programmpaket beinhaltet die vier öffentlich-rechtlichen Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und den Sonderkanal DRadio DokDeb sowie die privaten Programme Absolut Relax, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, SCHLAGERPARADIES, Schwarzwaldradio und sunshine live.

Der Sender in Güstrow versorgt die Stadt und die angrenzenden Orte sowie die A19 in diesem Bereich mit den Programmen. Die Signale des Standort Neuzelle können in Eisenhüttenstadt, Teilen des Kreises Oder-Spree und im Bereich Guben empfangen werden.

Die Aussendung der Programme erfolgt im DAB+ Kanal 5C. Um die neuen Programme empfangen zu können, sollten Hörerinnen und Hörer an ihrem DAB+-Radio einen Sendersuchlauf durchführen. Ein Empfangscheck im Internet bietet die Möglichkeit zu prüfen, welche DAB+ Programme am jeweiligen Wohnort empfangen werden können. Hier der Link zur Internetseite: dabplus.de/empfang.

