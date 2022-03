(Köln) Die Media Broadcast hat den ersten von insgesamt 12 in 2022 geplanten DAB+-Sendern aufgeschaltet. Der Standort in Reutlingen verbessert den Empfang der 13 bundesweit ausgestrahlten Radioprogramme (Kanal 5C) in Baden-Württemberg: Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

