Mehr Programme für mehr Saarländer – Empfangsgebiet für attraktiven Mix aus 16 Programmen deutlich erweitert

(Saarbrücken/Köln) Im Saarland konnte heute in Spiesen der zweite Sender für den landesweiten DAB+ Multiplex mit 16 privaten Radioprogrammen in Betrieb genommen werden. Mit dem zusätzlichen Senderstandort verbessert sich vor allem der Empfang in den Regionen um St. Wendel, Neunkirchen und Homburg. Ab sofort können damit nicht nur die Hörer:innen im Großraum Saarbrücken, sondern weit über 70 % der Einwohner:innen im Saarland die DAB+ Programme zuhause empfangen – etwa 80 % der Fläche werden mit den Programmsignalen für den portablen und mobilen Empfang versorgt. Auch auf 80% der Autobahnen im Land ist ab sofort der Empfang der digitalen Hörfunkprogramme möglich. Seit dem 1. Februar ist die digitale Plattform bis auf den letzten Platz belegt.

„Wir freuen uns, dass mit der heutigen Inbetriebnahme des Senderstandortes Spiesen jetzt auch viele Hörerinnen und Hören in den östlichen Landesteilen die neuen DAB+ Programme störungsfrei empfangen können. Die damit erzielte Reichweite in Verbindung mit der Programmvielfalt ist Voraussetzung für eine weitere erfolgreiche Entwicklung von DAB+ im Saarland“, so Arnold Stender, Geschäftsführer des Plattformbetreibers Media Broadcast.

Ruth Meyer, Direktorin der LMS, setzt auf die hohe Attraktivität der Programme und die besondere Hörqualität des digitalen Übertragungsstandards DAB+. Dies werde die Akzeptanz in der saarländischen Bevölkerung erhöhen. „Damit könnten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen weiteren, dritten Senderstandort im nördlichen Saarland geschaffen und das Ziel erreicht werden, möglichst vielen Saarländerinnen und Saarländern baldmöglichst den Genuss des neuen und vielfältigen Programmangebots in überragender Klangqualität zu ermöglichen“, so Ruth Meyer.

Nachfolgende 16 Programme sind ab sofort – auch außerhalb des Großraums Saarbrücken – zu empfangen:

• bigFM Saarland (bigFM PPG S.W. GmbH)

• CityRadio Homburg The Radio Group GmbH)

• CityRadio Neunkirchen (The Radio Group GmbH)

• CityRadio Saarbrücken (The Radio Group GmbH)

• CityRadio Saarlouis (The Radio Group GmbH)

• CityRadio Sankt Wendel (The Radio Group GmbH)

• CLASSIC ROCK RADIO (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

• JOKE FM Comedy und Hits (JOKE FM Radio Broadcast GmbH)

• Nice (NICE Broadcast & Media GmbH)

• OLDIE ANTENNE (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

• Radio Mélodie (Radio Mélodie)

• RADIO SALÜ (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

• Radio Teddy (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

• RADIO HOLIDAY (The Radio Group GmbH)

• SAARFUNK 1 (Medien Saarland GmbH)

• SAARFUNK 3 (Medien Saarland GmbH)

Um die Programme des landesweiten Multiplex im Kanal 9C empfangen zu können, sollten Hörer:innen an ihrem DAB+-Radio einen Sendersuchlauf durchführen. Ein Empfangscheck im Internet bietet die Möglichkeit zu prüfen, welche DAB+ Programme am eigenen Wohnort empfangen werden können. Hier der Link zur Internetseite: www.dabplus.de/empfang

