Dominik Koislmeyer neuer Programm Manager bei ENERGY München

(München) Ab sofort wird Dominik Koislmeyer (34) als Programm Manager die Inhalte des lokalen Senders ENERGY München verantworten. Er ist schon seit sieben Jahren in verschiedenen Funktionen bei ENERGY tätig, aktuell als Resident DJ von ENERGY EXTRAVADANCE, der weltweit am prominentesten besetzten DJ Radio Show, und als Moderator der ENERGY EXTRAVADANCE CHARTS, die er auch weiterhin national betreuen wird. Zudem war er in den vergangenen Jahren als Creative Director für verschiedene Werbeagenturen tätig und ist als Berater sowie DJ im Bereich der elektronischen Musik unter anderem in Deutschland, den Niederlanden und Spanien aktiv.

Michael Hambrock, Geschäftsführer ENERGY München: „Zunächst einmal möchte ich dem bisherigen Programmleiter Erik Henschel für seine hervorragende Arbeit danken und ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft wünschen. Er war seit über 20 Jahren bei ENERGY beschäftigt und verlässt uns schweren Herzens aus privaten Gründen. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass wir mit Dominik Koislmeyer einen erfahrenen Radioexperten aus den eigenen Reihen für die Position des Programm Managers gewinnen konnten. Dominik liebt München, ist mit Herzblut Radiomensch, er kennt ENERGY und ist im Team sehr gut vernetzt und angesehen. Ich persönlich schätze ihn ebenfalls sehr und freue mich auf die nun noch intensivere Zusammenarbeit.“

Dominik Koislmeyer, neuer Programm Manager ENERGY München: „Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich, künftig das Programm für einen der bekanntesten Radiosender der bayerischen Landeshauptstadt leiten zu dürfen. Erik Henschel hat ein großartiges Team aufgebaut und ich bin stolz, unser unterhaltsames und lokal verankertes Programm weiter mit diesen Kolleg*innen zu gestalten und erfolgreich auszubauen.“

