AUTO BILD und dpd DRIVER’S RADIO ab sofort mit gemeinsamem Audio-Angebot

(Leipzig) Unter dem Motto „Einschalten, aufdrehen, mitreden!“ starten dpd DRIVER’S RADIO – Deutschlands Autoradio und AUTO BILD, Europas größtes Automagazin, ein gemeinsames Audio-Angebot. Die dpd DRIVER’S RADIO Autowoche präsentiert von AUTO BILD bringt wöchentlich immer mittwochs eine Stunde lang die wichtigsten und relevantesten Themen rund ums Auto auf den Punkt. Dazu gehören die spannendsten Neuentwicklungen, aktuelle Branchenhintergründe und Antworten auf kontroverse Fragen, wie z.B. „Wieviel Zukunft steckt im Benziner?“, „Für wen lohnt sich der Umstieg auf das E-Auto?“ und „Wie sinnvoll ist eigentlich ein Auto-Abo?“. Moderiert wird das neue Dialogformat von AUTO BILD Chefredakteur Tom Drechsler sowie dpd DRIVER’S RADIO Moderator Frank Bremser. „Die Themenvielfalt der AUTO BILD wird ab sofort auch hörbar und bekommt einen absolut einzigartigen Kontext: Denn wir sprechen Autofahrer nicht nur über eine weitere spannende Audio-Plattform an, sondern erreichen sie hier auch überwiegend im Auto beim Fahren,“ erklärt Tom Drechsler, Chefredakteur Auto der BILD-Gruppe und einer der wichtigsten Autoexperten des Landes. „Der besondere Reiz für uns liegt zudem darin, dass wir mit den Hörern in den Austausch gehen, Fragen beantworten und beispielsweise über die Herausforderungen des Mobilitätswandels für jeden einzelnen Autofahrer direkt sprechen können.“

„Was könnte besser zu unserer Hörerschaft passen, als alle Neuheiten, Tests und Themen rund um unser Lieblingsfortbewegungsmittel: das Auto!“, so Frank Bremser, Moderator bei dpd DRIVER’S RADIO. „Mit der AUTO BILD und Brancheninsider Tom Drechsler erweitern wir den besten Sound für unterwegs jede Woche aufs Neue um spannende Hintergrundinformationen und automobile Neuentwicklungen. Mobilität ist schließlich eines der entscheidenden Zukunftsthemen – darüber muss geredet werden. Daher freue ich mich sehr auf die Doppelmoderation und bin gespannt auf das Feedback unserer Fans in ganz Deutschland!“

Das Programm ist im Januar 2021 auf Sendung gegangen und wird vom Standort Leipzig aus bundesweit digital über die DAB+ Plattform Antenne Deutschland (sogenannter 2. Bundesmux) und IP-Stream verbreitet.

