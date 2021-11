(Stuttgart) Am Mittwoch, 03. November 2021 wird der Senderstandort Rottweil Deilingen in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im südlichen Baden-Württemberg in den Landkreisen Landkreisen Rottweil (Rottweil, Dietingen), Tuttlingen (Aldingen, Spaichingen, Wehingen) und Zollernalbkreis (Hausen, Nusplingen) für den DAB+ Mux “SWR BW S” im Frequenzblock (Kanal) 8D.

zur Meldung (Sendernetzausbau)