Digitalradio mit Marktpotenzial – in Sachsen-Anhalt und Bayern mit Abstand die meisten “DAB+ Haushalte”

(Halle/Magdeburg) DAB+ das Digitalradio wird immer beliebter. Nach dem Digitalisierungsbericht-Audio 2021 der Medienanstalten stieg der Absatz von DAB+ Empfangsgeräten innerhalb eines Jahres um mehr als 5 Mio. auf fast 22 Mio. Auf Länderebene haben Bayern (34,8 %) und Sachsen-Anhalt (34 %) mit Abstand den höchsten Anteil an Haushalten mit DAB+ Empfang. Bundesweit liegt die Ausstattung bei 27 Prozent, so dass mehr als jeder vierte Haushalt Radio über den digitalen Empfangsweg hören kann (www.die-medienanstalten.de/publikationen/digitalisierungsbericht-audio).

Markus Kurze, Vorstandsvorsitzender der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, freut sich über den Spitzenplatz: “Uns war immer bewusst, dass die Zukunft von Radio digital wird. Mehr Programme und besserer Klang sprechen deutlich für DAB+. Der Trend ist klar, aber noch ist UKW-Radio der Hauptvertriebsweg. Daher müssen wir für das bessere DAB+ Angebot intensiv werben und private Veranstalter bei den Doppel-Verbreitungskosten möglichst unterstützen.”

Mike Bröhl, Geschäftsführer von Radio Brocken: “Die aktuellen Nutzungszahlen des Digitalisierungsberichtes untermauern eindrucksvoll, dass der digitale Wandel mit einer hohen Dynamik in der Bevölkerung Sachsen-Anhalts angekommen ist. Auch wenn die weiterhin hohen UKW-Reichweiten maßgeblich das wirtschaftliche Vermarktungsfundament bilden, zeigen uns die nachhaltigen Steigerungsraten bei DAB+ und Webradio, dass starke Radiomarken wie 89.0 RTL, Radio Brocken und 89.0 RTL In The Mix auch Treiber für den technischen Wandel in unserem Bundesland sind.”

“Endlich kommt ordentlich Wind in die DAB-Segel”, freut sich Mario A. Liese, Geschäftsführer und Programmchef von radio SAW, ROCKLAND und 1A Deutsche Hits. “Wir waren 1999 das erste Funkhaus in Deutsch-land, das mit einem Radiosender in den Digitalbetrieb ging und haben gemeinsam mit der Medienanstalt maßgeblich Themen rund um die Entwicklung von DAB-Standards vorangetrieben. Wünschenswert wäre eine Unterstützung für die doppelte Kostenbelastung bei UKW und dem DAB-Sendebetrieb.”

Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt mehr als 40 DAB+ Programme incl. den Regionalisierungen zu empfangen. Je nach Region kommen noch die zahlreichen DAB+ Programme der Nachbarbundesländer dazu.

