DAB+ Kanalwechsel Braunschweig

(Hamburg) Für DAB+ Radiohörerinnen und -hörer zwischen Hankesbüttel, Brome, Helmstedt, Schladen, Salzgitter und Peine ändert sich ab dem 02. September die Frequenz für den Empfang der NDR Programme. Die Ausstrahlung vom Sender Braunschweig-Drachenberg erfolgt dann im Block 6C (185,360 MHz) anstelle von 11B. Betroffen sind die Digitalradio Hörerinnen und Hörer nicht nur in Braunschweig, sondern auch in den Regionen Gifhorn, Wolfsburg, Helmstedt, Königslutter, Schöppenstedt, Wolfenbüttel, Vechelde und Wendeburg. Sofern sich der DAB+ Empfänger nicht automatisch auf die neue Frequenz einstellt, muss zum Empfang der NDR Programme ein Suchlauf durchgeführt werden. Aufgrund technischer Änderungen infolge des Kanalwechsels kann es in der gesamten Region Braunschweig dazu kommen, dass einige Radios auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden müssen, um unsere Programme wieder zu empfangen. Diesen Umstand bittet der NDR zu entschuldigen. Nach den Inbetriebnahmen der DAB+ Senderstandorte Goslar und Bad Sachsa im August diesen Jahres werden die NDR Radioprogramme von Wolfsburg bis zum Harz durchgehend auf Kanal 6C zu empfangen sein.

