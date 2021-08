(Berlin) Seit Montag ist DAB+ im Kanal 12D mit 13 privaten Programmen in bester Qualität vom Sender Schäferberg auf Sendung gegangen. Davon profitieren vor allem Hörer*innen in Potsdam und Umgebung. Zum Programmangebot gehören die Stationen 104.6RTL, 105’5 SPREERADIO, BB RADIO, bigFM, Domradio, ERF Pop, HIT 104, PELI ONE, POWER RADIO, Radio Cottbus, Radio Paloma, ROCK ANTENNE, ROCKLAND, Schlager Radio und STAR FM MAX ROCK.

