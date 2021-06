Weiterer Meilenstein für DAB+

(Frankfurt/Main) Am 30. Juni treibt Deutschlandradio die Digitalisierung des Hörfunks weiter voran und beendet in mehreren bayerischen und hessischen Regionen die parallele analoge UKW-Ausstrahlung. Aufgrund des mittlerweile weit fortgeschrittenen DAB+ Netzausbaus setzt Deutschlandradio bereits seit einigen Jahren in ausgewählten Regionen auf eine rein digitale Programmverbreitung. Bereits mehr als ein Viertel aller Haushalte in Deutschland verfügt über ein DAB+ Gerät, dies sind über 17 Millionen Geräte. Im ersten Quartal 2021 haben die Radiogeräte für den Empfang von DAB+ ihre Verkaufserfolge fortgesetzt. Laut Branchenindex HEMIX* wurden zwischen Januar und Mai in Deutschland rund 756.000 DAB+ Geräte verkauft (+ 6,5 %). „Mit der Abschaltung der Parallel-Ausstrahlung von Radioprogrammen über den veralteten analogen UKW-Standard setzt der Deutschlandfunk ein wichtiges Zeichen. Die Entscheidung ist fortschrittlich und aufgrund der Energie-Einsparung auch ökologisch sinnvoll“, erklärt Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

