TOGGO Radio wird über ad.audio vermarktet

(Köln) TOGGO Radio von SUPER RTL feiert am 15. Juni Geburtstag und kann auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken. Das Kinder- und Familienradio, das als Webangebot vor einem Jahr startete, ist seit Herbst auch digital-terrestrisch über den zweiten DAB+ Bundesmux bundesweit empfangbar und wurde damit einer noch größeren Hörerschaft zugänglich gemacht. Die starke Reichweite des digitalen Audioangebotes aus dem Hause SUPER RTL wird ab sofort über ad.audio, ein Joint Venture des Digitalradioanbieters Antenne Deutschland und des Außen- und Onlinevermarkters Ströer, bundesweit vermarktet.

Der ganzheitliche Vermarktungsansatz, der die Reichweite über die Verbreitungswege Web-Stream und DAB+ kombiniert und damit die gesamte Bandbreite des digitalen Audioinventars abdeckt, macht ad.audio zum perfekten Partner für TOGGO Radio. Audioangebote haben insbesondere seit Corona vielfältige Nutzungsformen angenommen und gehen über die klassische Radionutzung weit hinaus – genau hier setzt auch ad.audio mit seinen Komplettpaketen an und schafft dadurch einen Mehrwert für den Werbemarkt.

„Wir freuen uns sehr, mit ad.audio einen Vermarktungspartner an der Seite zu haben, der genau wie wir vom Wachstumspotenzial digitaler Audioangebote überzeugt ist. Die Reichweite von TOGGO Radio auf DAB+ und im Web als ein Gesamtpaket zu bündeln, ist der perfekte Ansatz, um unseren Werbekund*innen übergreifende Lösungen in einem Kinder- und Familienumfeld zu bieten“, so SUPER RTL Chief Content und Revenue Officer Thorsten Braun.

„Mit TOGGO Radio haben wir eine etablierte Marke in unserem Portfolio, die durch ihre Zielgruppe für Werbetreibende besonders spannend ist. Hochqualitative Inhalte, Brand Safety und eine breite Zielgruppe von Kindern, Eltern und Großeltern machen die Umfelder in der deutschen Audiolandschaft hochkarätig“, ergänzt Joe Pawlas, Geschäftsführer von ad.audio.

